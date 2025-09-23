Economie

Economie nationale: les prévisions de BAM pour 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 septembre 2025 - 15:02
Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance économique devrait s’accélérer de 3,8% en 2024 à 4,6% en 2025, pour se consolider à 4,4% en 2026, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

La valeur ajoutée agricole ressortirait en hausse de 5% en 2025, tenant compte d’une récolte céréalière de 41,3 millions de quintaux (MQx), puis de 3,2% en 2026, sous l’hypothèse d’une production de 50 MQx, indique BAM dans un communiqué sur la 3ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Pour les secteurs non agricoles, et à la faveur notamment de la forte dynamique de l’investissement dans les infrastructures, leur croissance avoisinerait 4,5% en 2025 et en 2026, ajoute la même source.

Par ailleurs, le Conseil a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%, tout en poursuivant le renforcement des mesures visant l’assouplissement des conditions de financement des entreprises notamment les très petites entreprises (TPE).

