Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi à Rabat, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%.

« Tenant compte de l’évolution de l’inflation à des niveaux modérés et des incertitudes pesant sur les perspectives économiques qui demeurent à un niveau élevé, le Conseil a décidé, de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%, tout en poursuivant le renforcement des mesures visant l’assouplissement des conditions de financement des entreprises notamment les très petites entreprises (TPE) », indique BAM dans un communiqué sur la 3ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Le Conseil continuera de suivre de près l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées.

S.L.