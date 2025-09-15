Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 15 septembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 15 septembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2661 – 11,9309
1 DOLLAR U.S.A. 8,7461 – 10,1643
1 DOLLAR CANADIEN 6,3221 – 7,3473
1 LIVRE STERLING 11,879 – 13,805
1 LIVRE GIBRALTAR 11,879 – 13,805
1 FRANC SUISSE 10,982 – 12,762
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3314 – 2,7094
1 DINAR KOWEITIEN 28,643 – 33,287
1 DIRHAM E.A.U. 2,3811 – 2,7673
1 RIYAL QATARI 2,3993 – 2,7883
1 DINAR BAHREINI 23,199 – 26,961
100 YENS JAPONAIS 5,9323 – 6,8943
1 RIYAL OMANI 22,717 – 26,401.