La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce vendredi à la clôture

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, perdant 0,23% à 19.828,99 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,26% à 1.619,54 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,47% à 1.348,47 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,79% à 1.971,36 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des replis respectifs de 0,2% à 18.886,85 pts et 0,15% à 17.174,13 pts.

