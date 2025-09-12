Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 12 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 12 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2656 – 11,9302

1 DOLLAR U.S.A. 8,74560 – 10,1638

1 DOLLAR CANADIEN 6,31900 – 7,34380

1 LIVRE STERLING 11,8590 – 13,7830

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8590 – 13,7830

1 FRANC SUISSE 10,9850 – 12,7670

1 RIYAL SAOUDIEN 2,33110 – 2,70910

1 DINAR KOWEITIEN 28,6450 – 33,2910

1 DIRHAM E.A.U. 2,38100 – 2,76720

1 RIYAL QATARI 2,39900 – 2,78800

1 DINAR BAHREINI 23,1980 – 26,9600

100 YENS JAPONAIS 5,93040 – 6,89200

1 RIYAL OMANI 22,7160 – 26,4000.

