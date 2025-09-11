La Bourse de Casablanca termine en légère hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,16% à 19.873,73 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 0,09% à 1.623,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé légèrement de 0,02% à 1.354,81 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a affiché la meilleure performance avec une progression de 1,10% à 1.955,86 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index a légèrement fléchi de 0,11% à 18.897,46 pts tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid a progressé modestement de 0,04% à 17.169,17 pts.

S.L.