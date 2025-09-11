Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 11 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 septembre 2025 - 09:55
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2509 – 11,9133

1 DOLLAR U.S.A. 8,7675 – 10,1893

1 DOLLAR CANADIEN 6,3166 – 7,3410

1 LIVRE STERLING 11,8450 – 13,7650

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8450 – 13,7650

1 FRANC SUISSE 10,9660 – 12,7440

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3370 – 2,7160

1 DINAR KOWEITIEN 28,6990 – 33,3530

1 DIRHAM E.A.U. 2,3871 – 2,7741

1 RIYAL QATARI 2,4051 – 2,7951

1 DINAR BAHREINI 23,2560 – 27,0280

100 YENS JAPONAIS 5,9320 – 6,8940

1 RIYAL OMANI 22,7730 – 26,4650

