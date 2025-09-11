Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 11 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2509 – 11,9133
1 DOLLAR U.S.A. 8,7675 – 10,1893
1 DOLLAR CANADIEN 6,3166 – 7,3410
1 LIVRE STERLING 11,8450 – 13,7650
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8450 – 13,7650
1 FRANC SUISSE 10,9660 – 12,7440
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3370 – 2,7160
1 DINAR KOWEITIEN 28,6990 – 33,3530
1 DIRHAM E.A.U. 2,3871 – 2,7741
1 RIYAL QATARI 2,4051 – 2,7951
1 DINAR BAHREINI 23,2560 – 27,0280
100 YENS JAPONAIS 5,9320 – 6,8940
1 RIYAL OMANI 22,7730 – 26,4650
S.L