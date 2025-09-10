La Bourse de Casablanca débute en bonne mine ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine mercredi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 1,45% à 19.804,54 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 1,59% à 1.619,72 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 1,5% à 1.352,12 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 1,73% à 1.944,19 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,62%.

S.L.