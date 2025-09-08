Economie
Bourse de Casablanca: les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.
Plus fortes baisses :
– Involys (-6,25% à 150 DH),
– Med Paper (-3,38% à 33,11 DH),
– Maroc Leasing (-2,64% à 385 DH),
– S.M Monétique (-2,55% à 675,3 DH),
– Alliances (-2,53% à 540 DH).
Plus fortes hausses :
– Ennakl (+9,98% à 48,94 DH),
– Rebab Company (+5,88% à 108 DH),
– Colorado (+4,7% à 103,65 DH),
– Auto Hall (+3,47% à 104,5 DH),
– Sanlam Maroc (+2,9% à 2.090 DH).