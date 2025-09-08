Economie

Bourse de Casablanca: les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 septembre 2025 - 16:55
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.

Plus fortes baisses :

– Involys (-6,25% à 150 DH),

– Med Paper (-3,38% à 33,11 DH),

– Maroc Leasing (-2,64% à 385 DH),

– S.M Monétique (-2,55% à 675,3 DH),

– Alliances (-2,53% à 540 DH).

Plus fortes hausses :

– Ennakl (+9,98% à 48,94 DH),

– Rebab Company (+5,88% à 108 DH),

– Colorado (+4,7% à 103,65 DH),

– Auto Hall (+3,47% à 104,5 DH),

– Sanlam Maroc (+2,9% à 2.090 DH).


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Rabat : quand Achraf Hakimi s’arrête pour jouer avec des enfants dans la rue (VIDEO)
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 septembre 2025 - 16:55


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page