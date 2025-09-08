La Bourse de Casablanca termine ses échanges en baisse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse lundi, son indice principal, le MASI, perdant 0,24% à 20.040,46 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,31% à 1.638,98 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,16% à 1.367,75 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 0,15% à 1.959,87 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des replis respectifs de 0,57% à 19.126,18 pts et 0,39% à 17.345,45 pts.

S.L.