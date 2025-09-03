Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 03 septembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 03 septembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,228 – 11,8866
1 DOLLAR U.S.A. 8,7998 – 10,2268
1 DOLLAR CANADIEN 6,3762 – 7,4102
1 LIVRE STERLING 11,751 – 13,657
1 LIVRE GIBRALTAR 11,751 – 13,657
1 FRANC SUISSE 10,921 – 12,691
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3452 – 2,7254
1 DINAR KOWEITIEN 28,757 – 33,421
1 DIRHAM E.A.U. 2,3958 – 2,7844
1 RIYAL QATARI 2,4143 – 2,8057
1 DINAR BAHREINI 23,341 – 27,127
100 YENS JAPONAIS 5,9095 – 6,8679
1 RIYAL OMANI 22,857 – 26,563