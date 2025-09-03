Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 03 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 septembre 2025 - 09:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 03 septembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,228 – 11,8866

1 DOLLAR U.S.A. 8,7998 – 10,2268

1 DOLLAR CANADIEN 6,3762 – 7,4102

1 LIVRE STERLING 11,751 – 13,657

1 LIVRE GIBRALTAR 11,751 – 13,657

1 FRANC SUISSE 10,921 – 12,691

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3452 – 2,7254

1 DINAR KOWEITIEN 28,757 – 33,421

1 DIRHAM E.A.U. 2,3958 – 2,7844

1 RIYAL QATARI 2,4143 – 2,8057

1 DINAR BAHREINI 23,341 – 27,127

100 YENS JAPONAIS 5,9095 – 6,8679

1 RIYAL OMANI 22,857 – 26,563


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Rabat : quand Achraf Hakimi s’arrête pour jouer avec des enfants dans la rue (VIDEO)
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 septembre 2025 - 09:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page