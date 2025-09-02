La Bourse de Casablanca finit dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert mardi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,23% à 20.118,53 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est adjugé 0,13% à 1.649,21 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,26% à 1.372,92 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,77% à 1.961,48 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,25% à 19.350,93 pts et 0,29% à 17.441,69 pts.

Sur le plan sectoriel, les meilleures performances ont été enregistrées par les indices « Sylviculture et papier » (+9,98%), « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (+4,68%) et « Transport » (+3,29%).

À l’opposé, les secteurs « Agroalimentaire/production » (-1,42%), « Pétrole et gaz » (-1,1%) et « Électricité » (-0,69%) ont accusé les plus fortes baisses.

Le volume global des échanges s’est établi à plus de 487,9 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central (Action) et dominés par les transactions sur Addoha (74,42 MDH), Delta Holding (51,42 MDH) et Marsa Maroc (47,39 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à 1.059,52 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Colorado (+9,99% à 96,68 DH), Med Paper (+9,98% à 32,96 DH), Eqdom (+9,09% à 1.380 DH), Stokvis Nord Afrique (+7,18% à 128,45 DH) et Réalisations Mécaniques (+5,99% à 566 DH).

En revanche, SMI (-6,82% à 2.500 DH), Maroc Leasing (-5,99% à 376,05 DH), Maghrebail (-5,34% à 902 DH), Ennakl (-2,81% à 41,21 DH) et LafargeHolcim Maroc (-1,91% à 2.060 DH) ont accusé les replis les plus marqués.