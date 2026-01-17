Yassine Gessime à Strasbourg: c’est fait !

Le Racing de Strasbourg a annoncé, vendredi, la signature de l’ailier international marocain U20 Yassine Gessime, en provenance de l’USL Dunkerque (Ligue 2), dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2030.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Yassine Gessime en provenance de l’USL Dunkerque. L’ailier international marocain s’est engagé jusqu’en 2030 », indique le club alsacien dans un communiqué.

Le jeune international marocain de 20 ans, formé dans les Bouches-du-Rhône, est passé par Istres et Marignane, avant de découvrir la Ligue 2 avec l’USL Dunkerque dès l’hiver 2024, précise le Racing.

Sous les couleurs du club nordiste, l’ailier marocain a progressivement pris une dimension majeure au cours de cette saison. Il a aussi participé activement à la belle saison des Nordistes en 2025, marquée par une 4è place en championnat et une demi-finale de Coupe de France, souligne le club strasbourgeois qui évoque des « performances remarquables ».

Sur le plan statistique, Yassine Gessime s’est imposé comme l’un des éléments offensifs les plus influents de Ligue 2. Avec six passes décisives, il est actuellement le meilleur passeur du championnat, confirmant sa régularité et son impact dans le jeu offensif de l’USL Dunkerque.

Sur la scène internationale, le jeune ailier fait partie de la génération montante du football marocain. Titulaire avec la sélection U20, il s’est illustré lors de la Coupe du Monde U20 disputée au Chili, remportée par les Lionceaux de l’Atlas, en inscrivant deux buts et en délivrant trois passes décisives.

En s’engageant avec Strasbourg jusqu’en 2030, Yassine Gessime franchit ainsi un nouveau cap dans sa carrière et s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du club alsacien, après avoir suscité l’intérêt de plusieurs clubs, notamment dans l’Hexagone.

Depuis sa belle prouesse avec la sélection marocaine au Chili, associée à une régularité remarquable avec l’USL Dunkerque, les médias français estimaient que « la Ligue 2 est devenue bien trop petite » pour la pépite marocaine.

Selon la même source, le club Dunkerquois et les responsables du club alsacien sont tombés d’accord autour d’un contrat à long terme pour un montant de quelque 7 M€.

S.L