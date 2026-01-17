Maroc-Sénégal: les Lions de l’Atlas s’expriment avant la grande finale

Les joueurs de la sélection marocaine de football se sont dits, samedi, déterminés à glaner le titre continental, lors de la finale de la CAN-2025 contre le Sénégal.

Dans des déclarations à la presse lors de la séance d’entraînement d’avant-match, au complexe Mohammed VI de football, ces joueurs ont affirmé que le sort du math sera décidé par des détails minimes.

Selon Mohamed Chibi, les préparatifs à ce match se passent dans une ambiance positive et les joueurs sont animés par la volonté de couronner leur parcours à la CAN par un titre.

Le joueur de Pyramids a affirmé que le fait de jouer à domicile est une motivation de plus pour les Lions de l’Atlas.

De son côté, Azzeddine Ounahi a indiqué que les joueurs sont conscients de l’ampleur de cette échéance et aspirent à relever le titre, ajoutant que le travail a commencé dès la précédente CAN jouée en Côte d’Ivoire.

Le milieu de terrain de Girona FC (Espagne) a souligné le niveau dont les joueurs marocains ont fait preuve, ajoutant qu’ils sont animés par la volonté de rendre fier le public marocain, qui les a soutenus tout au long de cette compétition.

Pour sa part, le gardien de but Mehdi Lahrar a indiqué que l’objectif sera de remporter le titre et d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de l’équipe nationale.

La finale est prévue dimanche au stade Moulay Abdellah à Rabat (20h00 GMT+1).

