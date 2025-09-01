Immobilier : Palmeraie Holding mise sur une offre diversifiée et durable

Acteur de référence à travers ses filiales Espaces Saada et Palmeraie Immobilier, le Groupe Palmeraie affirme son rôle stratégique dans le marché marocain. Entre logement social, projets moyen et haut standing et lotissements intégrés, le groupe veut accompagner les évolutions de la demande tout en consolidant la valeur refuge que représente la pierre.

Dans un marché immobilier marqué par une demande toujours soutenue mais plus sélective, Palmeraie Immobilier affirme sa volonté d’accompagner l’évolution des besoins des ménages marocains. À travers Espaces Saada, dédié au logement social et intermédiaire, et Palmeraie Immobilier, tourné vers le moyen et haut standing, le groupe déploie une stratégie résolument diversifiée.

Cette approche lui permet d’adresser des segments variés, de la résidence accessible à l’habitat premium, tout en conservant une vision à long terme ancrée dans l’innovation et la durabilité. Une offre élargie et une ambition de long terme « Le Groupe Palmeraie, qui regroupe Espaces Saada et Palmeraie Immobilier, adapte son offre aux nouvelles attentes des Marocains et des MRE. Nous constatons une demande croissante pour le lotissement, les résidences secondaires dans les zones balnéaires et touristiques, mais aussi pour des projets de standing alliant confort, sécurité et services premium », explique le groupe.

Les projets en cours témoignent de cette diversité. « À Casablanca, Tanger et Marrakech, nous développons des résidences modernes et intégrées. Espaces Saada poursuit son engagement en faveur du logement social et intermédiaire, tandis que Palmeraie Immobilier se concentre sur des projets moyen et haut standing », précise le management de Palmeraie Immobilier.

Au-delà de la construction d’immeubles ou de villas, Palmeraie Immobilier ambitionne de créer de véritables espaces urbains.

« Espaces Saada développe également des lotissements structurés dans les grandes villes, pensés comme de véritables espaces urbains intégrés. L’objectif est de bâtir une ville dans la ville, en proposant aux acquéreurs une forte valorisation foncière, des services de proximité et de réelles opportunités d’investissement », souligne le groupe.

Une mission sociale assumée Si Palmeraie Immobilier investit dans des projets à forte valeur ajoutée, il reste également engagé sur le plan social.

« Espaces Saada est fortement impliqué dans les programmes de relogement et la résorption de l’habitat insalubre, en partenariat avec les autorités. Offrir un logement décent et sécurisé aux familles fait partie intégrante de notre mission citoyenne », insiste Palmeraie Immobilier.

Cet équilibre entre mission sociale et développement haut de gamme se reflète dans la diversité de sa clientèle.

« Nos clients couvrent l’ensemble du spectre du social et intermédiaire via Espaces Saada, jusqu’au moyen et haut standing avec Palmeraie Immobilier. Les MRE recherchent particulièrement des investissements sûrs et durables, combinant confort et valorisation patrimoniale », détaille le groupe.

Une vision tournée vers l’avenir Dans ses projections, Palmeraie Immobilier affiche une stratégie claire.

« L’immobilier restera un pilier stratégique pour le Groupe Palmeraie. Notre ambition est de créer des projets à forte valeur ajoutée, en intégrant innovation, durabilité et urbanisme de qualité. Les résidences de loisirs et le lotissement constituent également un axe majeur de diversification et d’expansion », explique le groupe. Cette ambition s’appuie aussi sur les mutations en cours.

« La modernisation des infrastructures et les grands événements à venir, comme la Coupe du Monde 2030, ouvrent des perspectives inédites. Espaces Saada et Palmeraie Immobilier entendent y contribuer activement en proposant des solutions immobilières adaptées aux besoins des Marocains et des investisseurs », précise le management.

Enfin, l’entreprise rappelle que la pierre conserve toute son attractivité. « L’immobilier au Maroc demeure un placement sûr et attractif, mais les acheteurs sont aujourd’hui plus attentifs à la localisation, à la rentabilité et aux services. D’où l’importance des projets intégrés et des résidences situées dans des emplacements de qualité », conclut le groupe.

Faiza Rhoul / Les Inspirations ÉCO