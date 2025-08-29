Immobilier résidentiel : Anfa Blue Living, un nouveau repère haut de gamme à Ain Diab

Après avoir analysé la rentabilité de l’immobilier d’été, le dossier se tourne vers une autre réalité du marché. Trouver une résidence principale reste un défi de taille dans une ville comme Casablanca, où la demande ne cesse de croître alors que les poches foncières premium se raréfient. C’est dans ce contexte qu’Anfa Blue Living, projet emblématique d’Ain Diab Extension, se présente comme une nouvelle référence pour une clientèle locale à la recherche de confort, de sécurité et de valeur patrimoniale.

Alors que l’immobilier estival attire les regards pour ses perspectives de rendement, l’acquisition d’une résidence principale demeure une priorité pour de nombreux ménages marocains. Casablanca concentre une forte pression de la demande, en particulier dans ses quartiers les plus recherchés.

Le lancement d’Anfa Blue Living vient répondre à ce besoin avec une offre haut de gamme pensée non pas pour une occupation saisonnière mais pour une installation à l’année. Étendu sur quatorze hectares à Ain Diab Extension, ce projet propose un cadre de vie rare qui allie exclusivité, urbanisme maîtrisé et durabilité.

Une offre diversifiée et cohérente

Anfa Blue Living se distingue par une offre capable de s’adapter à plusieurs profils d’acheteurs tout en conservant une cohérence architecturale. Le projet intègre 27 lots de terrains à partir de 600 m², offrant aux acquéreurs une liberté de conception dans un cadre réglementé qui garantit l’harmonie générale et la pérennité de la valeur patrimoniale.

Il comprend également 51 Signature Villas construites sur des terrains allant de 316 à 612 m². Ces unités incluent piscine privée, jardin paysager, solarium avec vue mer, sous-sol lumineux, 4 suites et un triple salon.

À côté, 98 Urban Villas complètent l’offre. Elles s’inspirent des maisons de ville anglaises, avec un design élégant réparti sur 3 niveaux. Ces villas sont édifiées sur des terrains de 180 à 262 m², pour des surfaces habitables comprises entre 209 et 231 m². Elles intègrent elles aussi piscine, jardin et terrasse, confirmant l’orientation haut de gamme du projet.

Une valeur refuge pour la résidence principale

Contrairement aux projets balnéaires axés sur les résidences secondaires ou sur les Marocains résidant à l’étranger, Anfa Blue se positionne sur le segment des résidences principales. Ce choix confère au projet une stabilité appréciée, car l’achat d’un logement destiné à l’habitation familiale reste un investissement patrimonial solide.

Le cadre proposé répond aux attentes d’une clientèle locale qui privilégie la sécurité, la proximité des écoles, l’accessibilité routière et l’intégration dans un environnement urbain complet. Le projet bénéficie d’un emplacement stratégique sur le boulevard Abdelhadi Boutaleb, au cœur d’Ain Diab Extension. Il s’agit de l’une des dernières grandes réserves foncières premium de Casablanca.

La localisation offre un double avantage avec une vue mer et une accessibilité directe aux axes structurants de la ville. Cet atout confère à Anfa Blue un fort potentiel de valorisation à long terme et renforce son attractivité auprès d’acquéreurs soucieux de préserver leur capital.

Un cadre de vie moderne

Anfa Blue Living se distingue également par son échelle volontairement limitée. Avec moins de deux cents villas, il privilégie une approche à taille humaine qui favorise le sentiment de communauté résidentielle et renforce le caractère exclusif du site.

Le design des habitations met en avant la luminosité naturelle, la ventilation, les espaces verts et l’optimisation des surfaces. Les piscines privatives, jardins paysagers, terrasses et solariums offrent un confort de vie rare à Casablanca et positionnent le projet sur des standards comparables aux grandes métropoles internationales.

Anfa Blue s’adresse à une clientèle exigeante qui ne recherche pas seulement un bien immobilier mais un cadre de vie durable, prestigieux et sécurisant. Les matériaux utilisés et les finitions soignées répondent à ces attentes. En combinant confort, sécurité et cohérence urbanistique, le projet anticipe les évolutions de la demande et place la résidence principale haut de gamme au centre de sa stratégie.

Attractivité commerciale

La livraison d’Anfa Blue Living est prévue pour la fin de l’année 2027. Une villa témoin de la typologie Signature est déjà accessible afin de permettre aux futurs acquéreurs de se projeter, et une villa témoin Urban sera disponible dans les prochains mois.

Les prix confirment le positionnement premium du projet. Les Signature Villas démarrent à 7,2 millions de dirhams, les Urban Villas à 4,4 millions, tandis que les lots de terrains sont proposés à partir de 9 000 dirhams le mètre carré. Avec Anfa Blue Living, Casablanca s’offre un projet résidentiel qui combine rareté foncière, exclusivité et qualité de vie.

En se tournant résolument vers la résidence principale, il répond à une demande locale croissante et propose une alternative durable à l’immobilier estival. La diversité de ses typologies, la cohérence de son urbanisme et la valeur patrimoniale de son emplacement font d’Anfa Blue une référence appelée à marquer durablement le marché haut de gamme casablancais.

Faiza Rhoul / Les Inspirations ÉCO