Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 02 septembre 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 02 septembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2428 – 11,9038
1 DOLLAR U.S.A. 8,7778 – 10,2012
1 DOLLAR CANADIEN 6,3741 – 7,4077
1 LIVRE STERLING 11,794 – 13,706
1 LIVRE GIBRALTAR 11,794 – 13,706
1 FRANC SUISSE 10,939 – 12,713
1 RIYAL SAOUDIEN 2,339 – 2,7184
1 DINAR KOWEITIEN 28,705 – 33,359
1 DIRHAM E.A.U. 2,3898 – 2,7774
1 RIYAL QATARI 2,4079 – 2,7983
1 DINAR BAHREINI 23,283 – 27,059
100 YENS JAPONAIS 5,9109 – 6,8695
1 RIYAL OMANI 22,799 – 26,497