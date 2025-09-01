Economie

Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 1er septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 septembre 2025 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 1er septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2606 – 11,9244

1 DOLLAR U.S.A. 8,7533 – 10,1727

1 DOLLAR CANADIEN 6,367 – 7,3994

1 LIVRE STERLING 11,837 – 13,757

1 LIVRE GIBRALTAR 11,837 – 13,757

1 FRANC SUISSE 10,947 – 12,723

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3326 – 2,7108

1 DINAR KOWEITIEN 28,647 – 33,293

1 DIRHAM E.A.U. 2,3832 – 2,7696

1 RIYAL QATARI 2,4012 – 2,7906

1 DINAR BAHREINI 23,218 – 26,984

100 YENS JAPONAIS 5,9493 – 6,9141

1 RIYAL OMANI 22,736 – 26,422


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 septembre 2025 - 09:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page