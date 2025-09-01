Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 1er septembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 1er septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2606 – 11,9244
1 DOLLAR U.S.A. 8,7533 – 10,1727
1 DOLLAR CANADIEN 6,367 – 7,3994
1 LIVRE STERLING 11,837 – 13,757
1 LIVRE GIBRALTAR 11,837 – 13,757
1 FRANC SUISSE 10,947 – 12,723
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3326 – 2,7108
1 DINAR KOWEITIEN 28,647 – 33,293
1 DIRHAM E.A.U. 2,3832 – 2,7696
1 RIYAL QATARI 2,4012 – 2,7906
1 DINAR BAHREINI 23,218 – 26,984
100 YENS JAPONAIS 5,9493 – 6,9141
1 RIYAL OMANI 22,736 – 26,422