Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 22 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 22 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2194 – 11,8766
1 DOLLAR U.S.A. 8,8121 – 10,2411
1 DOLLAR CANADIEN 6,3333 – 7,3603
1 LIVRE STERLING 11,814 – 13,73
1 LIVRE GIBRALTAR 11,814 – 13,73
1 FRANC SUISSE 10,888 – 12,654
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3485 – 2,7293
1 DINAR KOWEITIEN 28,798 – 33,468
1 DIRHAM E.A.U. 2,3992 – 2,7882
1 RIYAL QATARI 2,4178 – 2,8098
1 DINAR BAHREINI 23,374 – 27,164
100 YENS JAPONAIS 5,9361 – 6,8987
1 RIYAL OMANI 22,888 – 26,6