Devises vs Dirham : les cours du vendredi 22 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 août 2025 - 09:24
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 22 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2194 – 11,8766

1 DOLLAR U.S.A. 8,8121 – 10,2411

1 DOLLAR CANADIEN 6,3333 – 7,3603

1 LIVRE STERLING 11,814 – 13,73

1 LIVRE GIBRALTAR 11,814 – 13,73

1 FRANC SUISSE 10,888 – 12,654

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3485 – 2,7293

1 DINAR KOWEITIEN 28,798 – 33,468

1 DIRHAM E.A.U. 2,3992 – 2,7882

1 RIYAL QATARI 2,4178 – 2,8098

1 DINAR BAHREINI 23,374 – 27,164

100 YENS JAPONAIS 5,9361 – 6,8987

1 RIYAL OMANI 22,888 – 26,6


