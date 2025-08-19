Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 19 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 19 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,246 – 11,9076
1 DOLLAR U.S.A. 8,7738 – 10,1966
1 DOLLAR CANADIEN 6,3546 – 7,385
1 LIVRE STERLING 11,861 – 13,785
1 LIVRE GIBRALTAR 11,861 – 13,785
1 FRANC SUISSE 10,884 – 12,65
1 RIYAL SAOUDIEN 2,338 – 2,7172
1 DINAR KOWEITIEN 28,71 – 33,366
1 DIRHAM E.A.U. 2,3887 – 2,7761
1 RIYAL QATARI 2,4073 – 2,7977
1 DINAR BAHREINI 23,273 – 27,047
100 YENS JAPONAIS 5,9435 – 6,9073
1 RIYAL OMANI 22,789 – 26,485