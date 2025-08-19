Devises vs Dirham : les cours du mardi 19 août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 19 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,246 – 11,9076

1 DOLLAR U.S.A. 8,7738 – 10,1966

1 DOLLAR CANADIEN 6,3546 – 7,385

1 LIVRE STERLING 11,861 – 13,785

1 LIVRE GIBRALTAR 11,861 – 13,785

1 FRANC SUISSE 10,884 – 12,65

1 RIYAL SAOUDIEN 2,338 – 2,7172

1 DINAR KOWEITIEN 28,71 – 33,366

1 DIRHAM E.A.U. 2,3887 – 2,7761

1 RIYAL QATARI 2,4073 – 2,7977

1 DINAR BAHREINI 23,273 – 27,047

100 YENS JAPONAIS 5,9435 – 6,9073

1 RIYAL OMANI 22,789 – 26,485