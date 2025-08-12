La Bourse de Casablanca termine en légère hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,2% à 19.883,67 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 0,03% à 1.627,76 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,2% à 1.355,51 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 1,02% à 1.919,94 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,12% à 19.031,31 pts et 0,28% à 17.168,85 pts.