Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, sous le thème « La femme, pilier majeur d’un développement durable », le Festival Voix de Femmes revient à Tétouan pour sa 13ᵉ édition, avec une programmation qui met à l’honneur des voix féminines, des animations urbaines et des actions de proximité.

Initiative culturelle ancrée dans le paysage de Tétouan depuis 2008, le Festival poursuit sa mission de valorisation des talents féminins, tout en contribuant à faire vivre le patrimoine séculaire de la ville de la colombe blanche.

L’édition de cette année investira plusieurs espaces pour célébrer les voix, les talents et les expressions portées par les femmes. Le coup d’envoi sera donné, le jeudi 14 août, par une animation mobile, un format participatif accessible à toutes et tous, qui traversera plusieurs quartiers de Tétouan.

Le programme musical se déploiera en deux temps : d’abord une animation à travers les rues de la ville, en fin d’après-midi, puis avec deux grandes soirées sur la Grande Scène Al Matar.

Le vendredi 15 août, la Place Al Matar accueillera deux voix féminines issues de la nouvelle scène marocaine : Douaa Lahyaoui, star montante originaire de Fès, dont la voix navigue entre ballades soul et pop orientale et Kawtar Sadik, DJette et chanteuse tangéroise qui mêle sons électro et rythmes gnaoua.

La soirée se clôturera avec Zina Daoudia, figure nationale du chaâbi et de la aïta.

Le samedi 16 août, la programmation s’ouvrira avec Jaylan, chanteuse de talent à la croisée de la pop et du rap marocain, récemment propulsée sur le devant de la scène grâce à son single “Ha Wlidi”, devenu viral, et une performance remarquée à la cérémonie d’ouverture de la CAN U23.

Le public aura ensuite rendez-vous avec Diana Haddad, grande star de la scène arabe avec des titres devenus emblématiques du répertoire arabe populaire. Sa présence sur scène à Tétouan s’annonce comme l’un des temps forts de cette édition.

En mettant en avant des artistes aux parcours divers et des formats d’animation de proximité, cette 13ᵉ édition prolonge la dynamique portée par l’Association Voix de Femmes, entre ancrage local et ouverture régionale.

Dans un deuxième temps et dans la continuité de sa vocation sociale, le Festival se consacrera, du 18 au 20 septembre 2025, aux actions sociales et solidaires.

En partenariat avec des acteurs médicaux et associatifs, locaux et nationaux, plusieurs initiatives seront menées, au profit des catégories vulnérables de la population, avec au programme : la distribution de dons, l’organisation d’une caravane « Santé pour tous » au Centre de Sidi Frej et au Complexe Social Kouilma, ainsi que des activités sociales et solidaires diverses.

« Cette édition poursuit la vocation du festival : porter la voix des femmes dans l’espace public, en valorisant leur expression artistique et leur rôle dans la société. Qu’il s’agisse de création ou d’action solidaire, Voix de Femmes reste fidèle à son engagement culturel et humain », déclare Mme Karima Benyaich, présidente de l’Association Voix de Femmes.

PROGRAMME

Du 14 au 16 août 2025 : Programme musical

Jeudi 14 août

18h30 – Lancement du Festival avec une animation mobile à travers différents quartiers de Tétouan

Vendredi 15 août

18h30- Animation mobile dans les rues de Tétouan

22H00 – Grande Scène Al Matar :

Présentateurs : Zubeïda Fathi et Rachid Allali

Artistes :

Kawtar Sadik (Maroc)

Douaa Lahyaoui (Maroc)

Zina Daoudia (Maroc)

Samedi 16 août

22H00 – Grande Scène Al Matar :

Présentateurs : Zubeïda Fathi et Rachid Allali

Artistes :

Jaylan (Maroc)

Diana Haddad (Liban)

Du 18 au 20 septembre 2025 : Activités solidaire & sociale

Jeudi 18 septembre

09h00– Opération « Santé Pour Tous » au Centre de Sidi Frej

11H30 – Visite au Centre de Sidi Frej avec remise de dons

13H00 – Actions solidaires et sociales en faveur de catégories vulnérables de la population

Vendredi 19 septembre

09H00 – Lancement de l’opération « Santé pour tous »

Lieu : Complexe Sociale Kouilma

Samedi 20 septembre

09H00 – Suite de l’opération « Santé pour tous »

Lieu : Complexe Sociale Kouilma