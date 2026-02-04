Intempéries: l’autoroute Tétouan-Fnideq ouverte gratuitement

La Société nationale des autoroutes du Maroc a annoncé, ce mercredi, l’ouverture gratuite de l’autoroute Tétouan–Fnideq suite à la fermeture temporaire de la route nationale RN16, au niveau du tronçon reliant Fnideq à Tétouan, en raison des conditions météorologiques difficiles que connaît le nord du Royaume.

La Société a précisé qu’en coordination avec les autorités compétentes, l’autoroute Tétouan–Fnideq a été ouverte gratuitement à partir de ce mercredi 4 février 2026 à 11h30, et ce jusqu’au retour à la normale de la circulation sur la route nationale RN16.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositifs exceptionnels mis en place par les autorités concernées afin d’assurer la sécurité des déplacements des citoyens durant cette période marquée par des perturbations météorologiques.

