Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé qu’il a été décidé, en coordination avec les autorités techniques compétentes, de procéder à la fermeture temporaire de l’Aéroport Tétouan-Sania R’mel à compter de jeudi, dans le cadre de la vigilance constante en matière de sécurité des passagers et des usagers, et suite à une évaluation approfondie de la situation actuelle dudit aéroport, après les fortes précipitations enregistrées dans la région au cours des dernières heures.

« Cette mesure préventive vise à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne, à assurer des conditions d’exploitation optimales de l’infrastructure aéroportuaire, et à permettre aux services concernés de mener les travaux et interventions techniques nécessaires », indique un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique.

Cette décision fait suite à la constatation de données techniques nécessitant l’adoption immédiate de mesures de précaution, dans le strict respect des normes nationales et internationales en vigueur en matière de sécurité de la navigation aérienne, et dans le souci d’assurer les plus hauts niveaux de sûreté et de sécurité, poursuit la même source.

Le ministère précise que la réouverture de l’Aéroport Tétouan-Sania R’mel interviendra dès l’achèvement des travaux et après s’être assuré du respect de l’ensemble des conditions de sécurité requises, précisant que le public sera informé en temps opportun de toute évolution relative à cette situation.

Par ailleurs, le ministère invite les passagers à consulter les compagnies aériennes concernées afin de s’informer des dernières mises à jour relatives à leurs vols, tout en exprimant ses regrets pour les désagréments que cette mesure pourrait occasionner, et en réaffirmant son engagement constant en faveur de la sécurité des passagers et des équipages.

Enfin, le ministère remercie les citoyennes et citoyens pour leur compréhension et renouvelle son engagement à poursuivre ses efforts en vue de garantir une infrastructure aéroportuaire sûre et de haute qualité, contribuant à la mobilité des usagers et au développement territorial.