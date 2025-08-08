Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 8 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 08 août 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,239 – 11,8994
1 DOLLAR U.S.A. 8,7844 – 10,2088
1 DOLLAR CANADIEN 6,3965 – 7,4337
1 LIVRE STERLING 11,807 – 13,721
1 LIVRE GIBRALTAR 11,807 – 13,721
1 FRANC SUISSE 10,885 – 12,651
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3407 – 2,7203
1 DINAR KOWEITIEN 28,764 – 33,428
1 DIRHAM E.A.U. 2,3916 – 2,7794
1 RIYAL QATARI 2,41 – 2,8008
1 DINAR BAHREINI 23,301 – 27,079
100 YENS JAPONAIS 5,9632 – 6,9302
1 RIYAL OMANI 22,816 – 26,516
