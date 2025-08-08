Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 8 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 août 2025 - 11:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 08 août 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,239 – 11,8994

1 DOLLAR U.S.A. 8,7844 – 10,2088

1 DOLLAR CANADIEN 6,3965 – 7,4337

1 LIVRE STERLING 11,807 – 13,721

1 LIVRE GIBRALTAR 11,807 – 13,721

1 FRANC SUISSE 10,885 – 12,651

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3407 – 2,7203

1 DINAR KOWEITIEN 28,764 – 33,428

1 DIRHAM E.A.U. 2,3916 – 2,7794

1 RIYAL QATARI 2,41 – 2,8008

1 DINAR BAHREINI 23,301 – 27,079

100 YENS JAPONAIS 5,9632 – 6,9302

1 RIYAL OMANI 22,816 – 26,516

