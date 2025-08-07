La Bourse de Casablanca finit en hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,48% à 19.779,01 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 0,41% à 1.622,33 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a progressé de 0,52% à 1.360,17 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 1,34% à 1.880,47 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,4% à 18.953,14 pts et 0,37% à 17.078,99 pts.

S.L