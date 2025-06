Acteur clé de l’innovation numérique au Maroc, inwi participe à la 2ème édition du Morocco Gaming Expo (MGE), confirmant ainsi son engagement fort et constant en faveur du développement du gaming au Maroc.

Lors de cet événement incontournable, inwi mettra en lumière ses solutions de connectivité à très haut débit ainsi que ses solutions d’hébergement performantes, conçues pour répondre aux besoins exigeants de l’univers du gaming. Grâce à son expertise technologique, inwi accompagne les gamers, les développeurs et les acteurs du gaming au Maroc en leur offrant des infrastructures solides et accessibles, propices à l’innovation et à l’émergence de talents.

Moment fort de cette participation, inwi, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, dévoilera les trois lauréats de la compétition « Innovative Mobile Game Ideas ». Ce concours, ouvert aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur marocains, a été lancé le 19 mai 2025, et a pour ambition de stimuler la créativité, l’esprit entrepreneurial et l’innovation technologique auprès des jeunes talents nationaux.

Après une première édition couronnée de succès avec plus de 41 000 visiteurs, le Morocco Gaming Expo s’est imposé comme le plus grand rendez-vous dédié à l’industrie du Gaming au Maroc. En rassemblant développeurs, éditeurs, joueurs, investisseurs, créateurs de contenu et institutions, le MGE constitue une véritable plateforme d’échange et de valorisation des compétences locales.

Partenaire de référence du gaming au Maroc, inwi réaffirme à travers sa participation au MGE son engagement à long terme envers un écosystème en pleine expansion. Que ce soit à travers le soutien au gaming, l’encouragement à l’innovation ou le développement de solutions technologiques adaptées, inwi œuvre activement à faire du gaming un levier de croissance, d’inclusion numérique et d’opportunités pour la jeunesse marocaine.

S.L.