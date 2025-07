inwi lance la campagne « Lbess touni » pour soutenir les Lionnes de l’Atlas

Partenaire officiel du football marocain, inwi dévoile avec fierté sa nouvelle campagne de communication #Lbess_touni, en hommage à la détermination et au talent de l’équipe nationale féminine.

Cette initiative est un appel vibrant à tous les Marocains pour se mobiliser derrière les Lionnes de l’Atlas en enfilant le maillot national, symbole de fierté, de passion et d’unité. À travers #Lbess_touni, inwi réaffirme son soutien constant à l’équipe nationale féminine et encourage chacun à porter fièrement les couleurs du Maroc pour soutenir nos joueuses durant cette grande fête du football africain.

Plus qu’une simple campagne de communication, #Lbess_touni est une matérialisation concrète de l’engagement global de inwi en faveur du football marocain, toutes catégories confondues, y compris le football féminin.

inwi accompagne également cette dynamique à travers des offres spécialement conçues pour les supporters et les passionnés de football : Étoile 3, La Fibre inwi, Vacay Wifi, ainsi que des forfaits mobiles adaptés à tous les besoins de connectivité pendant cette période de célébration.

Enfin, inwi met à l’honneur ses clients en leur offrant l’opportunité de gagner des maillots officiels de l’équipe nationale féminine, via des jeux concours et des activations digitales tout au long de la compétition.

Avec #Lbess_touni, inwi réitère son engagement fort et durable en faveur du football national et de la jeunesse, et se tient aux côtés des Lionnes de l’Atlas pour qu’elles fassent rayonner le football marocain sur la scène continentale.