Maroc : un déficit budgétaire de 53,7 MMDH à fin juillet 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 53,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, contre 35,3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ce déficit tient compte d’un solde négatif de 4,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Les recettes ordinaires brutes ont augmenté de 19,2% à fin juillet, pour s’établir à 241,1 MMDH, tandis que les dépenses ordinaires émises ont progressé de 15,4% à 185,8 MMDH, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 16,4 MMDH.

La progression des recettes ordinaires s’explique par la hausse des impôts directs (+27,6%), des droits de douane (+1%), des impôts indirects (+9,6%), des droits d’enregistrement et de timbre (+7,6%) et des recettes non fiscales (+34,4%).

Les dépenses émises au titre du budget général ont, quant à eux, atteint 325,3 MMDH à fin juillet, en hausse de 5,9% par rapport à leur niveau à fin juillet 2024, en raison de l’augmentation de 16,1% des dépenses de fonctionnement et de 10,5% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 19,1% des charges de la dette budgétisée.

Concernant les charges en intérêts de la dette, elles se sont élevées à 29,3 MMDH (+10,8%) suite à une augmentation de 17,4% des charges en intérêts de la dette intérieure (23,68 MMDH contre 20,17 MMDH) et par la diminution de 10,4 % de celles de la dette extérieure (5,62 MMDH contre 6,27 MMDH).

Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable, se sont élevés à 529,2 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 55% contre 59% à fin juillet 2024 et un taux d’émission sur engagements de 85% contre 84% un an auparavant.

Du côté des CST, les recettes ont atteint 116,9 MMDH, incluant versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 19,9 MMDH contre 20,7 MMDH à fin juillet 2024. Les dépenses émises ont été de 122,7 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 3,9 MMDH.

Les SEGMA ont, pour leur part, généré des recettes de 1,86 MMDH (+33,8%) et des dépenses de 793 millions de dirhams.

Compte tenu d’un besoin de financement de 74,7 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 25,1 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 49,7 MMDH.