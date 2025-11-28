MICE Meeting 2025 : Casablanca confirme son statut de hub du tourisme d’affaires en Afrique

Après une première édition remarquée, le MICE Meeting Casablanca revient en force et confirme son statut de plateforme incontournable pour le tourisme d’affaires au Maroc et en Afrique. Avec une programmation ambitieuse, une ouverture internationale renforcée et une atmosphère unique de networking, l’événement s’impose comme le nouveau carrefour des décideurs et acteurs du secteur MICE.

Nouveautés de l’édition 2025

Ancrage international renforcé : plus de 8 pays représentés.

Programme de conférences enrichi : trois keynotes stratégiques sur les grandes transformations du secteur.

Record de rendez-vous B2B : entre 350 et 400 rencontres préprogrammées via une plateforme digitale.

Mobilisation régionale accrue : l’écosystème Casablanca-Settat au cœur de l’événement.

Une édition résolument internationale

Une participation record : plus de 50 exposants, 180 acheteurs et plus de 1 000 professionnels inscrits.

Une dynamique régionale forte, portée par l’écosystème Casablanca-Settat, cœur battant du salon.

3 keynotes pour penser le futur du MICE

Sous le thème général “Innovation, performance et attractivité : ce qui transforme aujourd’hui le MICE et prépare le tourisme d’affaires de demain”, trois conférences phares rythmeront les 27 et 28 novembre :

IA & MICE : Automatisation et performance commerciale – avec Mehdi Mourabit et Radouane Driouich (Webeuz).

New Dynamics in Business Tourism and Events – avec Shanoof Mockan (Safarnama Global).

The Importance of MICE Infrastructure in Destination Attractiveness – avec Paola Garrido (MOVE DMC & MICE Service).

Avec son ambition internationale, son ancrage régional et son contenu de haut niveau, le MICE Meeting Casablanca 2025 s’impose comme le rendez-vous fédérateur du tourisme d’affaires au Maroc. Casablanca confirme son rôle de hub africain du MICE, capable de rivaliser avec les grandes capitales mondiales.