THE MOROCCAN FAIR: un salon international dédié aux marques marocaines voit le jour

Pour la première fois, un salon international d’envergure entièrement consacré aux marques marocaines verra le jour : The Moroccan Fair, une exposition moderne, curatée et architecturale qui rassemblera, à Dubaï, les créateurs et marques marocaines les plus influents dans les domaines de la mode, du design, de la décoration, des bijoux, de la beauté, de l’artisanat et du lifestyle contemporain.

Conçu comme un rendez-vous global, The Moroccan Fair a pour mission de mettre en lumière la créativité marocaine sur une scène internationale prestigieuse, au cœur de l’une des villes les plus dynamiques, cosmopolites et stratégiques au monde.

Une initiative portée par une nouvelle génération de femmes marocaines

Fondé par deux entrepreneures marocaines, The Moroccan Fair naît d’une conviction commune :

le Maroc est riche d’un écosystème créatif exceptionnel, mais n’a jamais bénéficié d’une plateforme mondiale à sa hauteur.

L’ambition du salon : devenir le premier espace international où la créativité marocaine, sous toutes ses formes, sera réunie, valorisée et exportée dans un cadre premium inédit.

Pourquoi Dubaï?

Dubaï s’impose comme un choix naturel :

capitale régionale des salons & expositions

hub international majeur pour la mode, le design et l’art

forte présence de la diaspora marocaine

marché haut de gamme en quête de nouvelles identités culturelles

visibilité mondiale grâce à son statut de plateforme internationale

Une expérience curatée, moderne et ambitieuse

The Moroccan Fair se distingue par une approche résolument contemporaine :

une sélection stricte des marques participantes

une scénographie moderne, loin des clichés traditionnels

un événement pensé comme une expérience immersive, élégante et minimaliste

une mise en avant du Maroc moderne, créatif, audacieux, international

L’objectif : offrir aux marques marocaines un espace privilégié pour rencontrer des acheteurs, concept-stores, hôtels, investisseurs, médias et un public passionné par le design et la création.

Un mouvement culturel avant tout

The Moroccan Fair n’est ni une foire artisanale, ni un pop-up, ni un marché.

C’est une scène culturelle, un manifeste, une nouvelle ère pour la création marocaine.

Le salon se positionne comme :

une vitrine

une voix

un moment historique pour la communauté créative marocaine

Appel aux marques marocaines

Les candidatures ouvriront très prochainement et seront annoncées via :

www.themoroccanfair.com

ainsi que sur les réseaux officiels du salon.

Les marques intéressées peuvent dès à présent s’inscrire pour recevoir les informations en avant-première.

Opportunités de partenariat & sponsoring

The Moroccan Fair ouvre également ses portes aux partenaires privés, institutionnels et sponsors marocains et internationaux souhaitant soutenir ce mouvement culturel inédit et s’associer à la mise en lumière du Maroc sur la scène mondiale.

Un pack de sponsoring complet est disponible sur demande.