La Bourse de Casablanca termine sur une note positive ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,57% à 18.640,63 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,31% à 1.519,29 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 1,05% à 1.264,69 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a pris 0,63% à 1.803,99 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des gains respectifs de 0,6% à 17.724,37 pts et de 0,57% à 16.109,81 pts.

