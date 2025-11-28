Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 28 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 novembre 2025 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 28 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2153 – 11,8719

1 DOLLAR U.S.A. 8,8177 – 10,2477

1 DOLLAR CANADIEN 6,2818 – 7,3004

1 LIVRE STERLING 11,655 – 13,545

1 LIVRE GIBRALTAR 11,655 – 13,545

1 FRANC SUISSE 10,948 – 12,724

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3504 – 2,7316

1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,374

1 DIRHAM E.A.U. 2,4009 – 2,7903

1 RIYAL QATARI 2,4192 – 2,8114

1 DINAR BAHREINI 23,39 – 27,182

100 YENS JAPONAIS 5,6391 – 6,5535

1 RIYAL OMANI 22,903 – 26,617

S.L



nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 novembre 2025 - 09:00



Bouton retour en haut de la page