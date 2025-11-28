Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 28 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 28 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2153 – 11,8719
1 DOLLAR U.S.A. 8,8177 – 10,2477
1 DOLLAR CANADIEN 6,2818 – 7,3004
1 LIVRE STERLING 11,655 – 13,545
1 LIVRE GIBRALTAR 11,655 – 13,545
1 FRANC SUISSE 10,948 – 12,724
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3504 – 2,7316
1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,374
1 DIRHAM E.A.U. 2,4009 – 2,7903
1 RIYAL QATARI 2,4192 – 2,8114
1 DINAR BAHREINI 23,39 – 27,182
100 YENS JAPONAIS 5,6391 – 6,5535
1 RIYAL OMANI 22,903 – 26,617
S.L