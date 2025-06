Inflation: un taux moyen prévu autour de 1% en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’inflation au Maroc terminerait l’année 2025 sur une moyenne autour de 1% avant de s’établir à 1,8% en 2026 et sa composante sous-jacente devrait connaitre une évolution similaire, Selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces perspectives restent entourées de fortes incertitudes liées notamment, au plan externe, aux politiques commerciales et aux implications des conflits et des tensions géopolitiques, et au niveau interne, à l’évolution de l’offre des produits agricoles, explique BAM dans un communiqué sur la 2ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

D’après la même source, l’inflation a marqué un très net ralentissement au cours des derniers mois, passant de 2% en moyenne au premier trimestre 2025 à 0,7% en avril dernier, puis à 0,4% en mai.

Cette évolution reflète principalement la décélération de la hausse des prix des produits alimentaires, en particulier ceux des « viandes fraîches ».

S.L.