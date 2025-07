Maroc: près de 23 millions de cartes bancaires en circulation

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de cartes bancaires en circulation au Maroc a atteint 22,6 millions en 2024, en hausse de 12% par rapport à l’année précédente, ressort-il du rapport annuel sur la supervision bancaire publié par Bank Al-Maghrib (BAM).

Malgré cette progression, l’utilisation des cartes demeure majoritairement orientée vers les opérations de retrait en espèces, qui ont représenté 86% des usages enregistrés, contre 88% en 2023, précise le rapport.

Cette tendance illustre une prédominance continue du cash dans les habitudes de paiement, dans un contexte marqué par l’essor des services bancaires digitaux et les efforts déployés pour promouvoir les moyens de paiement électroniques.

Dans ce cadre, BAM a entrepris une réforme importante du cadre réglementaire régissant les établissements et services de paiement à l’effet de dynamiser cet écosystème, favoriser une plus grande pénétration des services de paiement numériques notamment dans les zones rurales et réduire l’utilisation du cash.

Ces initiatives s’inscrivent en cohérence avec la stratégie menée par Bank Al-Maghrib pour développer le marché du paiement électronique. Parmi les réformes engagées, l’ouverture du marché par le biais de la loi bancaire édictée en 2014 aux établissements de paiement, l’uniformisation des règles d’agrément et de contrôle, la séparation des activités concurrentielles et d’intérêt général, ainsi que le lancement en 2018 de la solution mobile interopérable « M-Wallet ».

A travers ces mesures, Bank Al-Maghrib réaffirme son engagement à promouvoir un écosystème de paiement concurrentiel, favorisant l’inclusion financière et la réduction de l’usage du cash.

S.L.