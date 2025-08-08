Découvrez les principaux points de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib

Voici les principaux résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du deuxième trimestre 2025 :

– Le climat général des affaires dans l’industrie a été qualifié de « normal » par une large majorité des industriels (71%), et « défavorable » selon 16% d’entre eux.

– Les conditions d’approvisionnement ont été considérées comme « normales » par 87% des industriels, tandis que 13% les ont jugées « difficiles ».

– Les effectifs employés auraient été en stagnation selon 78% des entreprises et en hausse selon 18% d’entre elles.

– Pour les trois prochains mois, 83% des entreprises s’attendent à une stagnation des effectifs et 16% à une hausse.

– Les coûts unitaires de production auraient stagné selon 57% des industriels et augmenté selon 28%.

– La situation de la trésorerie aurait été qualifiée de « normale » par 77% des industriels et de « difficile » par 19% d’entre eux.

– L’accès au financement bancaire aurait été jugé « normal » par 80% des entreprises industrielles, tandis que 16% d’entre elles l’auraient qualifié de « difficile ».

– Le coût du crédit aurait été en stagnation selon 74% des industriels, avec une hausse signalée par 19% d’entre eux.

– Les dépenses d’investissement auraient été stables selon les industriels et financées à hauteur de 78% par des fonds propres et 22% par crédit. – Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse des dépenses d’investissement dans l’ensemble des branches hormis la « chimie et parachimie » où ils prévoient une stagnation.