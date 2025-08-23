Les indicateurs hebdomadaires de BAM en 5 points clés

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici cinq points clés des indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM) pour la période du 14 au 20 août 2025.

1- Le dirham s’est apprécié de 0,2% face à l’euro et s’est déprécié de 0,1% vis-à-vis du dollar américain.

2- Aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes.

3- Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 408,1 milliards de dirhams (MMDH) au 15 août, en baisse de 0,1% d’une semaine à l’autre et en hausse de 12,2% en glissement annuel.

4- Le volume des interventions de BAM s’est établi à 144 MMDH en moyenne quotidienne.

5- Lors de l’appel d’offres du 22 août (date de valeur le 22 août), la Banque a injecté un montant de 57,3 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.