Oncorad Group réalise la première cryoablation au Maroc et en Afrique du Nord

Une avancée médicale majeure vient de marquer le secteur de la santé au Maroc et en Afrique. Dr. Alae Mrani Zentar, radiologue et expert en radiologie interventionnelle au sein d’Oncorad Group, a réalisé avec succès la toute première cryoablation au Maroc et en Afrique du Nord. Cette intervention historique s’est déroulée au sein de Littoral Clinic Ain Diab, l’établissement historique du réseau Oncorad Group.

Reconnu pour son expertise et son engagement envers l’innovation, Dr. Alae Mrani Zentar est devenu une référence nationale et internationale dans la radiologie interventionnelle. À travers ses réalisations, son enseignement et ses interventions de pointe, il contribue activement à faire évoluer les pratiques médicales au Maroc et à positionner Oncorad Group comme leader de cette spécialité. « Grâce à la cryoablation, nous proposons aujourd’hui à nos patients une alternative thérapeutique plus précise, moins invasive et mieux tolérée », a déclaré Dr. Mrani à l’issue de l’intervention.

À ce jour, quatre interventions de cryoablation ont été réalisées avec succès au sein de Littoral Clinic Ain Diab, confirmant la faisabilité et l’efficacité de cette technique innovante.

La cryoablation est une technique de radiologie interventionnelle qui consiste à figer et détruire des lésions tumorales en utilisant un froid extrême. À l’aide de fines cryo-aiguilles insérées sous guidage d’imagerie (scanner ou échographie), une « boule de glace » est créée autour de la tumeur, entraînant sa destruction progressive. Cette approche mini-invasive offre une alternative sûre à la chirurgie classique, avec moins de douleurs, une récupération plus rapide et un meilleur respect des tissus sains.

La radiologie interventionnelle, introduite au sein d’Oncorad Group depuis plusieurs années, est une discipline qui révolutionne la médecine moderne en permettant de traiter de nombreuses pathologies de manière ciblée, précise et beaucoup moins invasive que la chirurgie traditionnelle. En utilisant l’imagerie en temps réel pour guider des gestes thérapeutiques sophistiqués, elle a transformé la prise en charge de pathologies cancéreuses, vasculaires et bien d’autres.

En mobilisant les dernières avancées technologiques en matière d’imagerie et de traitement mini-invasif, cette opération ouvre ainsi de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients atteints de tumeurs et de lésions complexes.

Oncorad Group est aujourd’hui pionnier au Maroc dans ce domaine, ayant été le premier acteur à intégrer la radiologie interventionnelle au cœur de son offre de soins.

Cette première au Maroc vient ainsi confirmer la position d’Oncorad Group comme un acteur de référence de l’innovation médicale en Afrique. Fidèle à sa mission d’offrir des soins accessibles à tous, fondés sur les technologies les plus avancées, le groupe continue de faire évoluer la pratique médicale au Maroc et sur le continent.

À travers l’introduction de techniques comme la cryoablation, Oncorad Group réaffirme son engagement à anticiper les évolutions scientifiques et à mettre l’innovation au service de l’expertise médicale, en phase avec les standards internationaux.

S.L.