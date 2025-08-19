La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le rouge mardi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,13% à 19.719,72 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,14% à 1.612,12 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, lâchait 0,11% à 1.347,75 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, abandonnait 0,05% à 1.903,95 pts.

Aux valeurs individuelles, Réalisations Mécaniques (-3,95% à 533,1 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,65% à 99,3 DH), Auto Hall (-2,08% à 93,01 DH), Cartier Saada (-1,66% à 40,32 DH) et Stroc Industrie (-1,64% à 228,2 DH) accusaient les plus forts replis.

À l’inverse, Risma (+2,8% à 398,9 DH), Eqdom (+2,57% à 1.276 DH), Snep (+2,42% à 699,7 DH), IB Maroc.com (+1,38% à 81 DH) et Colorado (+1,14% à 83,99 DH) affichaient les meilleures performances.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,5%.