Oncorad Group célèbre un an de chirurgie robotique au Maroc (VIDEO)

Le 24 mai 2024, Oncorad Group installait son premier robot chirurgical réalisant une première chirurgie robotique le 27 Mai 2024. Un an plus tard, cet outil d’avant-garde a profondément transformé le paysage médical national, imposant le groupe comme pionnier en innovation médicale.

Avec ce même robot, Oncorad Group a marqué l’histoire, en réalisant, le 27 novembre 2024, une première téléchirurgie au Maroc, réalisée entre Casablanca et Shanghai, établissant un record mondial de distance de 12 000 km, suivie d’une deuxième téléchirurgie en 2025 entre Casablanca et Tanger, entre deux établissements du groupe, par Dr Youness Ahallal, expert du groupe en chirurgie robotique.

Ces opérations à distance ont inscrit le Maroc sur la carte des nations innovantes en chirurgie robotique tout en positionnant Oncorad Group comme référence en termes d’innovation et expertise médicale.

« En un an à peine, nous avons contribué à hisser le Maroc au rang de leader africain en chirurgie robotique, et parmi les pionniers mondiaux en téléchirurgie. Ce que beaucoup pensaient être réservé aux grandes puissances technologiques est désormais une réalité concrète dans notre pays. Notre ambition est claire : faire de l’innovation un levier d’équité en santé, au service de tous les patients, partout sur le territoire national », déclare Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue, expert en chirurgie robotique au sein d’Oncorad Group.

Une année d’innovations médicales

Depuis sa première intervention, le 27 mai 2024, le robot a permis de réaliser 178 opérations, couvrant plusieurs spécialités : urologie, chirurgie digestive, gynécologie et chirurgie thoracique. L’urologie domine, avec 162 interventions, dont 112 prostatectomies chez des patients atteints de cancer localisé de la prostate. En parallèle, 29 chirurgies digestives, 9 gynécologiques et 2 thoraciques ont été réalisées, illustrant la polyvalence de la plateforme.

Au-delà des chiffres, chaque intervention incarne une promesse tenue, celle d’offrir au patient les standards les plus élevés de la chirurgie mini-invasive, avec une précision accrue, moins de douleurs post-opératoires, des séjours hospitaliers plus courts et des taux de complications réduits.

En parallèle des actes chirurgicaux, Oncorad Group s’est engagé dans une démarche active de formation et de diffusion du savoir. L’année a été rythmée par plusieurs workshops en chirurgie robotique spécialisés – en urologie, chirurgie thoracique, digestive, gynécologique – ainsi qu’un événement dans le Metaverse hospitalier. L’expérience et expertise robotique d’Oncorad Group a servi à des démonstrations en direct lors de congrès nationaux et internationaux, de Marrakech à Bordeaux, en passant par la Thaïlande et les plus grandes rencontres européennes.

En l’espace de douze mois, Oncorad Group n’a pas seulement implanté un robot. Il a amorcé une transformation systémique du système de soins marocain, intégrant l’innovation, la formation médicale de haut niveau et la connectivité interrégionale.

Fort de cette première année riche en avancées concrètes, le groupe ambitionne désormais de démocratiser l’accès à la médecine de précision dans le Royaume, de renforcer la formation en chirurgie robotique et d’inscrire le Maroc parmi les nations pionnières de la médecine robotisée.

À propos d’Oncorad Group

Fondé en 2000 par Professeur Redouane Samlali et Docteur Omar Hajji, le groupe Oncorad est un acteur de référence dans le domaine de la santé privée au Maroc, engagé à offrir des soins de haute qualité et accessibles à tous.

Depuis l’ouverture de son premier centre, la clinique Le Littoral à Casablanca, spécialisée en oncologie, Oncorad Group n’a cessé d’innover et de diversifier ses services. Aujourd’hui, le groupe compte un réseau multidisciplinaire présent à Casablanca, Marrakech, Agadir, et Tanger, avec plusieurs nouvelles ouvertures prévues pour la fin de 2025, intégrant toutes les spécialités telles que la radiologie, la cardiologie, la chirurgie générale, la gynéco-obstétrique, l’oncologie et bien d’autres.

Oncorad Group est reconnu pour son engagement dans l’innovation et la technologie, intégrant des solutions de pointe comme la chirurgie robotique, la radiothérapie de haute précision, la radiologie interventionnelle et l’intelligence artificielle en radiologie. À travers ces avancées, Oncorad Group vise à offrir à ses patients des soins plus précis et moins invasifs, dans plusieurs régions du Royaume.