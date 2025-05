Positeams: la startup marocaine qui révolutionne la gestion RH par l’IA (VIDEO)

Basée à Casablanca, la jeune pousse Positeams s’impose comme l’un des fers de lance de la HR Tech au Maroc. En misant sur une synergie entre innovation technologique et intelligence humaine, la startup entend transformer l’expérience collaborateur en levier stratégique de performance.

Fondée par Samir Tamri, Positeams répond à une évolution majeure des attentes en entreprise, où bien-être, reconnaissance et développement personnel sont devenus aussi cruciaux qu’un bon salaire. « Un investissement intelligent dans l’engagement des employés peut transformer la performance globale de l’entreprise », soutient le fondateur.

Pour accompagner cette transformation, Positeams a conçu une suite d’outils digitaux pilotés par l’intelligence artificielle, dont Positeams Engage, qui évalue finement l’engagement des équipes sur 14 dimensions clés. À cela s’ajoutent Positeams Recognize, pour renforcer la reconnaissance entre pairs, et Positeams Assess, dédié à l’évaluation et au développement des compétences. Des solutions conçues pour être simples, agiles et puissantes.

Mais la révolution RH que porte Positeams n’est pas sans obstacles. Le marché marocain reste encore en phase de sensibilisation, notamment autour de la culture de l’écoute active et de l’engagement. C’est là que l’accompagnement de WENOV, l’entité innovation d’Attijariwafa bank, a été décisif, en apportant expertise et structuration à la vision de l’entreprise.

Aujourd’hui, Positeams prépare le lancement d’un système SIRH intégré, pensé comme un véritable hub du bien-être et de l’évolution professionnelle. Objectif : faire des ressources humaines un pilier de la stratégie d’entreprise et non un simple centre de gestion.