De 100 à 20.000 dirhams.. tout savoir sur les billets du match Maroc-Niger

A la Une

Le comité d’organisation du match opposant l’équipe nationale marocaine à celle du Niger, prévu le vendredi 5 septembre 2025 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, annonce le lancement de la vente des billets pour cette rencontre, à partir du mardi 26 août 2025 à 8h00.

Ce match s’inscrit dans le cadre des éliminatoires africaines qualificatives pour la Coupe du Monde 2026.

Modalités d’achat des billets :

Dans un souci de modernisation et de sécurisation de l’expérience des supporters, le comité d’organisation informe que les billets sont disponibles exclusivement via la plateforme électronique :

www.webook.com ou via l’application officielle Webook.

Tarifs des billets :

Catégorie 3 : 100 MAD

Catégorie 2 : 200 MAD

Catégorie 1 : 300 MAD

Salon d’hospitalité : 1.000 MAD

Tribune d’honneur (VIP) : 1.500 MAD

Tribune d’honneur supérieure (VVIP) : 2.000 MAD

Loges privées (Skybox) : 20.000 MAD

Chaque billet donne droit à une place numérotée.

Modalités de retrait des billets :

Afin de faciliter l’accès aux billets et d’assurer une expérience fluide pour le public, le comité d’organisation annonce l’ouverture de points de retrait physiques, dont les emplacements seront communiqués ultérieurement, pour les catégories suivantes :

Salon d’hospitalité

Tribune d’honneur (VIP)

Tribune d’honneur supérieure (VVIP)

Loges privées (Skybox)

Pour les autres catégories (1re, 2e et 3e), les billets seront directement envoyés aux acheteurs via l’application officielle Webook, et permettront l’accès au stade.

Conditions d’accès au stade :

Le billet constitue le seul moyen d’accéder au stade, aussi bien pour les adultes que pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Services offerts au public :

Vente de maillots de l’équipe nationale et d’articles de supporters dans des points dédiés à l’intérieur du stade.

Mise à disposition de cafétérias pour l’achat d’eau, de boissons et de produits de consommation légers.

Avis important :

Le comité d’organisation appelle l’ensemble du public à respecter scrupuleusement les consignes d’organisation, notamment les numéros de sièges indiqués sur chaque billet.

Tout manquement à ces règles pourra entraîner des poursuites conformément à la législation en vigueur.

Le comité souligne que ces mesures visent à garantir un accès fluide au stade et à assurer un déroulement optimal de cet événement sportif majeur, dans le cadre des préparatifs du Royaume du Maroc pour accueillir de grandes compétitions sportives aux niveaux continental et international.