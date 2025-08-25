La Bourse de Casablanca termine en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en territoire positif, lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,08% à 19.997,35 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,17% à 1.637,34 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est stabilisé à 1.361,37 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a avancé de 1,14% à 1.951,96 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris 0,37% à 19.114,42 pts et 0,05% à 17.305,21 pts, respectivement.