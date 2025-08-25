Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Rédaction M25 août 2025 - 12:08

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de lundi.

Plus fortes hausses :

– S.M Monétique (+9,94% à 785 DH)

– IB Maroc.com (+7,14% à 79,4 DH)

– Société des Boissons du Maroc (+4,36% à 2.108 DH)

– Microdata (+3,09% à 979,4 DH)

– Vicenne (+2,9% à 462 DH)

Plus fortes baisses :

– CMGP Group (-5,92% à 413,9 DH)

– Afriquia Gaz (-4,47% à 4.251 DH)

– Sothema (-3,56% à 1.760 DH)

– Label Vie (-2,99% à 4.841 DH)

– Réalisations Mécaniques (-2,73% à 530 DH).


