Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de lundi.
Plus fortes hausses :
– S.M Monétique (+9,94% à 785 DH)
– IB Maroc.com (+7,14% à 79,4 DH)
– Société des Boissons du Maroc (+4,36% à 2.108 DH)
– Microdata (+3,09% à 979,4 DH)
– Vicenne (+2,9% à 462 DH)
Plus fortes baisses :
– CMGP Group (-5,92% à 413,9 DH)
– Afriquia Gaz (-4,47% à 4.251 DH)
– Sothema (-3,56% à 1.760 DH)
– Label Vie (-2,99% à 4.841 DH)
– Réalisations Mécaniques (-2,73% à 530 DH).