Casablanca : arrestation d’un Turc faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, vendredi, un ressortissant turc faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires allemandes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le mis en cause (43 ans) a été appréhendé immédiatement à son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Turquie, a précisé la même source, ajoutant que l’opération de pointage dans la base de données de l’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise par la justice allemande, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne.

Le suspect a été soumis aux mesures spécifiques à la procédure d’extradition avant de le déférer devant le parquet compétent, alors que les autorités allemandes ont été avisées de cette arrestation, selon la même source.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sûreté marocains en faveur de la mise en œuvre des mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de poursuite et d’interpellation des personnes recherchées à l’échelle internationale pour des affaires liées aux crimes transfrontaliers.