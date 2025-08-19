CHAN 2024 : le Maroc quitte le Kenya pour la Tanzanie

La délégation de l’équipe nationale marocaine des joueurs locaux a pris la direction de la capitale tanzanienne, Dar es-Salaam, afin de poursuivre sa préparation pour le quart de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), qui l’opposera à la Tanzanie vendredi prochain.

L’équipe marocaine a quitté Nairobi, la capitale kenyane, après avoir franchi le premier tour en terminant à la deuxième place derrière le Kenya, grâce à une victoire contre l’Angola, une défaite face au Kenya, puis deux succès face à la Zambie et à la République démocratique du Congo.

Sous la houlette de l’entraîneur Tarik Sektioui, les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation en vue de ce choc face à la Tanzanie, qui évoluera à domicile devant son public. Dès mardi, quelques heures après leur arrivée à l’hôtel à Dar es-Salaam, les joueurs ont entamé leur programme d’entraînement.

La rencontre est prévue vendredi à 18h00, au stade Benjamin Mkapa de Dar es-Salaam. Les Marocains découvriront la pelouse lors de leur ultime séance d’entraînement, programmée jeudi soir.

La Tanzanie s’est qualifiée en tête du groupe B avec dix points, devançant de trois longueurs Madagascar, qui a également validé son billet pour le tour suivant, au détriment de la Mauritanie, écartée à la différence de buts malgré une égalité de points.