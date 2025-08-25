Décès d’Ali Hassan, figure emblématique de la télévision marocaine

Lundi matin, le journaliste Ali Hassan, animateur de l’émission « Cinéma du Jeudi », l’un des programmes culturels les plus emblématiques de l’histoire de la télévision marocaine, est décédé à l’âge de 80 ans.

Selon une source du Siteinfo, le défunt est décédé à l’hôpital militaire de Rabat, suite à un malaise soudain.

L’annonce a été faite par l’acteur et réalisateur marocain Mohamed Nazif dans un post sur son compte Facebook, où il écrivait : « Une triste nouvelle… Ali Hassan nous a quittés ce matin. Il était une véritable figure du monde de la télévision et de la radio, et a laissé son empreinte sur plusieurs générations… ».

Le défunt avait été honoré à de nombreuses reprises lors des festivals de cinéma, qui ont reconnu son rôle en tant que l’un des artisans du divertissement cinématographique au Maroc et une des figures majeures sur lesquelles s’est construite la presse spécialisée dans le cinéma.