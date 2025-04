Intelcia renforce son nouveau siège régional en Égypte

Intelcia, acteur global de la transformation et de la création de valeur durable, poursuit son expansion internationale avec l’inauguration officielle de son nouveau siège régional au sein de l’Ivory Business Park, à Sheikh Zayed City (Gouvernorat de Gizeh).

Cette implantation consolide la présence stratégique du Groupe au Moyen-Orient et marque une accélération de sa couverture des marchés anglophones.

La cérémonie du 22 avril 2025, s’est tenue en présence de S.E. Dr. Amr TALAAT, Ministre des Communications et des Technologies de l’Information Egyptien et de Monsieur Ahmed ELZAHER, PDG

d’ITIDA (Information Technology Industry Development Agency). Aux côtés des autorités égyptiennes,

Messieurs Karim Bernoussi, PDG et co-fondateur d’Intelcia, et Mohamed SLIMANI, DG en charge des

ventes et PDG des marchés anglophones du Groupe, ainsi que Madame Nidal AFID, Directrice des

opérations des marchés anglophones, ont marqué de leur présence ce moment stratégique pour

l’avenir d’Intelcia dans la région.

« Le développement des investissements d’Intelcia en Égypte reflète la confiance de l’entreprise dans

les capacités de la jeunesse égyptienne. Le vivier important de talents qualifiés dans le domaine des

technologies de l’information et de la communication constitue un levier majeur pour renforcer la

compétitivité mondiale de l’Égypte dans le secteur des services d’externalisation », affirme Dr. Amr

TALAAT, Ministre des communications et des technologies de l’information de la République Arabe

d’Egypte.

Présent en Égypte depuis 2021, Intelcia y a bâti une trajectoire de croissance soutenue, avec des

effectifs en constante progression et une montée en puissance de ses capacités multilingues.

L’ouverture de ce nouveau siège régional vise à structurer l’activité du Groupe sur les marchés

anglophones et la zone MENA, en particulier les pays du Golfe, grâce à un dispositif de delivery

capable de couvrir l’Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis dans une même journée opérationnelle. Avec des services délivrés en 7 langues, Intelcia Égypte est aujourd’hui en mesure de répondre aux standards internationaux les plus exigeants.

Pour Karim BERNOUSSI, PDG et co-fondateur d’Intelcia, « l’Égypte n’est pas seulement une

destination de plus, elle est devenue une plateforme régionale incontournable pour l’externalisation

des services, grâce à son capital humain, sa proximité culturelle avec les pays du Golfe, et la maturité

croissante de son écosystème numérique. Autant de fondamentaux qui en font un environnement idéal pour encourager l’innovation, l’excellence opérationnelle et la réussite pérenne. »

« Grâce à son fuseau horaire et à ses équipes qualifiées, l’Égypte offre une flexibilité unique pour

opérer à la fois sur les heures ouvrées des pays du Golfe et celles des marchés occidentaux, sans

compromettre l’équilibre de vie de nos collaborateurs », précise Mohamed SLIMANI, PDG des marchés anglophones chez Intelcia.

Avec deux sites déjà en activité au Caire et à Alexandrie, et deux nouvelles ouvertures prévues en

2026, Intelcia disposera de quatre sites majeurs dans le pays. L’objectif : atteindre un effectif de 4 000 collaborateurs d’ici 2026, dédiés à des clients situés en Amérique du Nord, en Europe, et dans la

région MENA, notamment dans les secteurs des télécoms, des services financiers et du e-commerce.