Développement des compétences : la recette d’Intelcia

Iman Benabdallah

Directrice Talent Management chez Intelcia

Qualité de vie au travail, place des femmes, génération Z, pilotage des résultats… Dans un marché de l’emploi sous tension, l’investissement dans le bien -être et l’épanouissement des collaborateurs devient tout aussi crucial que les investissements technologiques. Dès lors, la gestion et le développement des talents revêtent une connotation plus stratégique qu’auparavant. Au-delà de l’aspect financier, les engagements RSE des entreprises constituent un élément clé d’arbitrage.



En tant que directrice du Talent management, quelles sont vos responsabilités clés et comment contribuez-vous au succès de l’entreprise ?

La gestion des talents constitue un levier stratégique pour toute entreprise. Pour attirer les professionnels les plus qualifiés, notre approche s’articule autour de trois piliers : attirer, développer et fidéliser. Notre stratégie de sourcing repose sur la construction d’une marque employeur forte, en externe comme en interne. En effet, les collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs dans la mesure où leurs témoignages sur le bien-être, la valorisation et l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle au sein de l’entreprise représentent la meilleure des publicités.

Ainsi, dès les premiers pas dans l’entreprise, l’onboarding est soigné pour faciliter l’intégration. Le dispositif est en perpétuelle évolution pour intégrer les nouvelles attentes des talents. Le groupe travaille, entre autres, sur la conception d’une expérience candidat/collaborateur unique au moyen de la technologie, notamment de la réalité virtuelle. Dès la phase de recrutement, cette expérience immersive proposera un échange interactif et personnalisé, permettant à chaque candidat potentiel de saisir les valeurs de l’entreprise, de comprendre ses besoins, et de s’assurer que le poste correspond à ses aspirations. Une fois dans l’entreprise, cette approche permettra aux collaborateurs de s’approprier la culture de l’entreprise, d’adopter un discours aligné sur ses valeurs, de développer une posture en phase avec la vision de l’organisation et de s’intégrer plus rapidement. Au-delà de l’onboarding, l’accompagnement se poursuit avec une évaluation continue des compétences, la définition d’objectifs clairs, et des plans de formation sur mesure, via Intelcia university et Intelcia academy, qui assurent une formation continue à tous les niveaux de l’entreprise.

Dans un marché de l’emploi sous tension et de concurrence intense, la différenciation se joue autant sur la construction d’une marque employeur solide que sur la mise en œuvre d’un processus holistique, de l’attraction à la fidélisation des talents. Cette démarche proactive demeure cruciale pour concrétiser les objectifs de croissance dans un environnement mouvant.



Quelles valeurs véhicule votre slogan «We dream We care We do», et comment les traduisez-vous dans votre management ?

Les principes fondamentaux sous-tendant ce credo jouent un rôle essentiel dans la configuration de notre identité. Ils guident nos choix stratégiques et notre gestion opérationnelle. Autrement dit, ils reflètent notre ambition de croissance, notre engagement envers le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs, le développement des communautés au sein desquelles nous opérons et notre quête continue de l’excellence opérationnelle. Ces valeurs essentielles trouvent une expression concrète dans notre quotidien à travers un modèle de leadership soigneusement calibré, identifiant des compétences clés chez nos managers. Ce modèle façonne notre manière de diriger et de gérer les équipes au sein d’Intelcia, transformant nos valeurs de simples concepts en une réalité vécue et intégrée dans notre quotidien.

Plus de la moitié des collaborateurs d’Intelcia sont des femmes, et elles sont fortement représentées au Comex. Considérez-vous avoir gagné le combat pour l’égalité ?

Effectivement, le poids des femmes au sein du groupe (56%) et au Comex reflète une réalité où l’équité et la diversité sont des principes fondamentaux. Notre approche en matière de parité ne repose pas sur des quotas stricts, mais sur la recherche constante de la performance et des compétences, indépendamment du genre. Il est crucial de souligner que la stratégie déployée ne consiste pas à fixer des objectifs chiffrés de manière arbitraire, mais plutôt à cultiver un état d’esprit au sein de l’entreprise.

Cet état d’esprit, axé sur la performance et la valorisation des talents, a naturellement conduit à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Notre chemin directeur repose sur l’absence de discrimination, tant dans le recrutement que dans l’évolution professionnelle. Ainsi, la promotion de l’égalité des chances se fait de manière organique, sans frein ni préjugé lié au genre. Ce qui favorise la forte représentation des femmes dans des postes de leadership, comme en témoigne la composition du Comex.



Quid de l’égalité des chances, surtout lorsqu’on est un groupe aussi diversifié qu’Intelcia ?

La force de la culture d’entreprise revêt une importance cruciale dans la promotion de l’équité au sein d’une organisation aussi diverse que complexe. Lors des acquisitions d’entreprises, l’intégration de collaborateurs issus de cultures diverses constitue un défi majeur.

Cependant, la puissance inhérente à la culture d’entreprise d’Intelcia réside dans sa nature équitable, transparente et authentique. Cette culture, bien plus qu’une simple déclaration affichée, prend vie à travers des valeurs incarnées au quotidien, érigeant ainsi un socle solide qui devient rapidement une référence incontournable pour les nouveaux venus. Elle engendre un environnement où l’équité est profondément ancrée, incitant les collaborateurs à adhérer naturellement à ces principes.

Ainsi, même dans des contextes géographiques et culturels variés, la culture d’entreprise d’Intelcia se révèle suffisamment puissante pour être intégrée par les collaborateurs. L’idée d’avoir des ambassadeurs internes qui diffusent cette culture dans différents pays vient renforcer davantage cette dynamique, créant une cohérence autour des principes fondamentaux de l’entreprise, quel que soit le pays.



Pourriez-vous nous éclairer sur la culture «People Focused» d’Intelcia et comment elle se manifeste dans les pratiques quotidiennes de l’entreprise ?

L’humain constitue notre actif le plus important et est donc au cœur des préoccupations de l’entreprise. Nous considérons que l’investissement pour le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs n’est pas un centre de coût mais un investissement sur le long terme, créateur de valeur.

Cette vision n’a pas seulement vocation à valoriser nos collaborateurs, mais aussi nos communautés et les territoires dans lesquels nous opérons. Concernant les collaborateurs, une évaluation continue, à travers des outils tels que “My feedback”, promeut la transparence et l’équité, renforçant ainsi la confiance.

L’enquête annuelle «Tell us», mesurant l’engagement des collaborateurs, couvre des aspects cruciaux comme l’environnement de travail et la compréhension de la stratégie de l’entreprise. Les systèmes d’écoute facilitent les échanges et les collaborateurs ont la possibilité de remonter directement au management tout problème via, notamment, la plateforme Intelcia integrity counts ou encore lors de rendez-vous spécifiques comme les «Cafés matins».

D’un autre côté, les différentes animations et les célébrations des occasions spéciales renforcent la motivation, tandis que le programme de coaching Empowering offre un accompagnement individuel. La réactivité aux tensions, facilitée par les outils de remontée d’informations, favorise un climat de confiance.

Dans l’ensemble, ces pratiques reflètent l’engagement d’Intelcia envers sa culture axée sur les personnes, créant un environnement où les collaborateurs se sentent écoutés, valorisés et inspirés à contribuer pleinement à la réussite de l’entreprise.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO