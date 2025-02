Marché automobile: Hyundai Maroc maintient sa place dans le Top 3

Hyundai Maroc entre dans une nouvelle ère, marquée par une dynamique de croissance continue et d’innovation sans précédent. Avec des résultats remarquables en 2024 et des ambitions résolument

tournées vers l’avenir, Hyundai Maroc poursuit son ascension fulgurante sur le marché automobile national.

Une Stratégie Audacieuse, Une Gamme Visionnaire

Depuis 2022, Hyundai Maroc a réinventé son offre avec lancement de 14 nouveaux modèles révolutionnaires, dont des véhicules hybrides et 100% électriques. Des modèles comme le Bayon, le Grand i10, et le Staria ont renforcé une gamme plus diversifiée que jamais. L’année 2024 a été une année de lancement des modèles emblématiques tels que l’IONIQ 6, la nouvelle génération de Sonata et Elantra Hybrid, ainsi que le Tucson renouvelé en version hybride et diesel, et la version sportive N Line qui redéfinit le plaisir de conduire.

2024 : Une Année de Performances Record et de Leadership Incontesté

Avec plus de 13 000 véhicules vendus et une part de marché de 8%, Hyundai Maroc confirme son statut de marque incontournable. En restant dans le Top 3, Hyundai s’affirme comme la marque préférée des marocains. La marque brille particulièrement sur plusieurs segments stratégiques :

• Microcitadines : Hyundai i10, leader incontesté du segment.

• Berlines B : Hyundai Accent, 2ᵉ position, avec une solide part de marché.

• SUV C Diesel : Hyundai Tucson Diesel, leader du segment depuis des années.

• Hybrides : Hyundai se distingue à la 2ᵉ place, grâce à une gamme complète, incluant le Kona Hybrid, Tucson Hybrid, et Elantra Hybrid.

Par ailleurs, la Sonata Hybrid est leader des berlines hybrides.

Janvier 2025 : Une Entrée en Force sur le Marché

L’année 2025 commence sur une note exceptionnelle avec plus de 2 200 véhicules vendus en janvier et une croissance phénoménale de 102%, Hyundai Maroc atteint une part de marché historique de 15%, marquant ainsi un tournant majeur dans son ascension.

Une Expérience Client 360° : Au Cœur de la Stratégie

Chez Hyundai Maroc, l’expérience client est plus qu’un engagement : c’est une priorité absolue. La marque œuvre sans relâche pour offrir des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux attentes des automobilistes marocains, avec un focus sur la qualité, la proximité et un service après-vente qui réinvente les standards du marché.

Révolutionner le Marché des Véhicules Électriques en 2025 : Offre de Reprise Exclusive Hyundai

Pour rassurer ses clients et faciliter leur passage à l’électrique, Hyundai Maroc lance en 2025 une offre de reprise exclusive pour ses véhicules 100% électriques, les IONIQ 5 et l’IONIQ 6, permettant une reprise allant jusqu’à 75% de la valeur du véhicule. En complément, des avantages attractifs tels que le pack e-Mobility qui comprend la borne de recharge offerte avec son installation, l’Entretien offert pendant 5 ans ou 100 000 KM, une garantie de 8ans sur la batterie, un service de fast track pour le service après-vente, la recharge offerte pendant 5ans dans le réseau Hyundai 7/7 et 24h/24H, et un e-financement avantageux sont proposés aux clients, rendant l’acquisition des véhicules électriques Hyundai encore plus accessible. Ces actions soulignent l’engagement de Hyundai à offrir une transition fluide et sereine vers une mobilité durable.

Expansion du Réseau : Une Nouvelle Dimension pour Hyundai Maroc

Dans sa volonté de renforcer son ancrage local, Hyundai Maroc poursuit l’expansion de son réseau de distribution, avec l’ouverture imminente de nouveaux showrooms, dont le futur siège de Global Engines et le plus grand showroom Hyundai du pays. Ce nouvel espace, à la pointe de la technologie,

incarnera l’avenir de la marque au Maroc, offrant une expérience client révolutionnaire et une immersion totale dans l’univers Hyundai.

Saad Bezzate, Directeur Général de Hyundai Maroc, déclare : « 2024 a été une année pivot pour Hyundai Maroc, marquée par des performances exceptionnelles et une expansion continue. Nous abordons 2025 avec une vision audacieuse et un engagement sans faille pour innover, satisfaire

nos clients, et propulser Hyundai au sommet du marché marocain. »